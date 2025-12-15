В ПФО снегопады и ветер ослабеют в начале недели

Это произойдет на фоне грядущего потепления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Опасные погодные явления, включая снегопады и шквалистый ветер, снизят интенсивность в начале недели в некоторых регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

Неделя в ряде регионов ПФО началась с продолжения ликвидации последствий снегопадов и шквалистого ветра, местами с порывами до 27 м/с, которые принес циклон на минувших выходных. 15 декабря интенсивность этих явлений снизилась. Тем не менее, Приволжский УГМС установил желтый уровень погодной опасности в Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской и Пензенской областях. На территории Пугачевского района Саратовской области, по сообщению властей, с 15 декабря ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за угрозы, обусловленной неблагоприятными метеорологическими явлениями.

Коммунальные службы продолжают расчищать дороги, энергетики восстанавливают поврежденные линии электропередачи в регионах ПФО. Так, под данным местных администраций, коммунальные и дорожные службы вывезли из Оренбурга более 7 тыс. куб. м. снега. В связи с обильным снегопадом в Перми усилили работу по уборке проезжей части и тротуаров - работают более 170 единиц снегоуборочной техники и 154 дорожных рабочих.

В Кирове дирекция благоустройства и подрядчик будут привлечены к ответственности за некачественную уборку улиц, сообщил глава городской администрации Вячеслав Симаков. Причиной стали два инцидента с общественным транспортом, произошедших в понедельник утром. Автобус и троллейбус не смогли преодолеть скользкий подъем. Троллейбус скатился вниз, что привело к ДТП.

По данным управления МЧС по Чувашии, 14 декабря в республике произошло пять аварий на объектах ЖКХ, которые привели к временным отключениям электроэнергии. В Самарской области создан круглосуточный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения. По его данным, в регионе зафиксировано 67 инцидентов на территории 16 муниципалитетов. 15 декабря большая часть из них была устранена. "Россети-Волга" сообщают о работах по восстановлению энергоснабжения потребителей в Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областях.

Ослабление осадков и ветра

В Оренбургской области после прошедших в выходные снегопадов установился снежный покров. По информации Оренбургского Гидрометцентра, за два дня выпало 84% осадков декадной нормы декабря. 15 декабря снег продолжил идти в большинстве районов, местами наблюдается метель. Температура воздуха, по данным Приволжского УГМС, днем со вторника по четверг будет в диапазоне минус 3-12 градусов.

В Самарской области 14 декабря выпало 1,4 мм осадков, что составило 28% от декабрьской нормы. Отмечались метель и снежные заносы. "К началу недели снежная стихия успокоится, температурный фон приблизится к своей климатической норме", - говорится в сообщении Приволжского УГМС. По сведению Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем столбики термометров будут находиться на отметке минус 9 градусов, к середине недели потеплеет до нуля и пойдет снег с дождем, к выходным похолодает до минус 4 градусов.

В Саратовской области в начале недели синоптики осадков не ожидают. В регионе отмечается повышенный температурный фон со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 1-3 градуса. "В субботу и в воскресенье ожидаются метелевые явления, ухудшение видимости из-за осадков, гололедно-изморозевые отложения, налипание и отложение мокрого снега, на дорогах гололедица и снежные заносы", - сообщает Приволжский УГМС.

Ульяновская область будет находиться под влиянием циклона. Возможны снегопады, сильный северный ветер приведет к метели и снежным заносам на дорогах, прогнозируется мороз в районе минус 9-10 градусов. Начиная с 17 декабря ожидается потепление до нуля - плюс одного градуса, порывистый ветер со снегом сохранится. В выходные днем ожидается до минус 1-3 градусов, осадки прекратятся.

Облачная с прояснения погода сохранится в Чувашии, где во вторник и среду в дневное время ожидается похолодание до минус 14 градусов, следует из прогноза регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В среду пройдет небольшой снегопад.

По данным Башкирского гидрометцентра, в понедельник в республике ожидаются снег, сильный ветер, на отдельных участках дорог снежные заносы и ухудшение видимости до 1-2 км. Температура воздуха в первой половине недели днем составит минус 10-15 градусов. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале недели сохранится морозная погода - минус 10-17 градусов с небольшим снегом.

Температурные качели в Прикамье

В Пермском крае ожидается неделя с очень большими температурными контрастами и значительным количеством осадков, сообщает Пермский центр геоинформационных систем (ГИС-центр). "Колебания температуры воздуха в течение недели ожидаются в диапазоне от 0 градусов до минус 25-30 градусов, а количество осадков - значительно больше нормы. В Пермском крае на северо-востоке - на 4-5 градусов холоднее нормы, на юго-западе - на 1-2 градуса теплее нормы. В Перми неделя ожидается холоднее нормы примерно на 2 градуса", - сообщили в ГИС-центре. По словам специалистов, во вторник Пермский край окажется в арктической воздушной массе, осадки прекратятся, но при прояснении похолодает до минус 15-25 градусов. К утру пятницы температура повысится на большей части региона до 0 - минус 2 градусов, но уже во второй половине дня прогнозируется резкое похолодание. Морозы до минус 30-35 градусов ожидаются в выходные на севере и востоке края, в Перми может быть около минус 25 градусов.

В течение недели в Удмуртии ожидаются резкие изменения температуры, сообщили в республиканском Гидрометцентре. Практически ежедневно на территории региона будет идти снег, на дорогах сохранится гололедица, в отдельные дни ожидается снежный накат и заносы. В конце рабочей недели установится ветреная погода. Во вторник температура воздуха составит минус 13-18 градусов. К вечеру четверга потеплеет до 0 - минус 5 градусов, а к пятнице - до минус 3 - плюс 3 градусов. Но уже к вечеру того же дня похолодает до минус 2-7 градусов, в северной части Удмуртии до минус 7-12 градусов.

По данным Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник ночью в Кирове ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков, температура воздуха ночью - минус 18-20 градусов, днем - минус 11-13 градусов. В среду ночью также пройдет снег, днем осадков не ожидается, столбики термометров покажут 9-11 градусов. На дорогах гололедица.