Путин дал внеочередное право на жилье оставшимся на службе ветеранам

Закон вступил в силу

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Получившие ранения и награжденные участники боевых действий, решившие остаться на военной службе, наделены внеочередным правом на получение жилья. Принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Решение "о предоставлении вне очереди денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений либо жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма" в этом случае принимается руководителем федерального ведомства, в котором "федеральным законом предусмотрена военная служба". Это, помимо ВС РФ, также Росгвардия, военные структуры прокуратуры и СК, МЧС, СВР и ФСБ.

Закон также наделил субъекты Федерации правом за счет федерального бюджета "устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы".

Нормы закона вступают в силу незамедлительно.