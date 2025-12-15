Путин подписал закон о бесплатном проезде к врачебной комиссии для бойцов СВО

Кроме того, изменения касаются бесплатного проезда родственников военных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому участникам СВО предоставлено право на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.

Изменения внесены в закон "О статусе военнослужащих". Согласно действующим нормам, военные имеют право на бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте в служебные командировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к местам использования реабилитационных отпусков, на лечение и обратно, а также к месту жительства при увольнении со службы.

Теперь законом также предоставляется возможность бойцам бесплатно добираться до места прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.

Кроме того, изменения касаются бесплатного проезда родственников военных.

Действующие нормы предусматривают, что при тяжелой болезни военнослужащего два члена его семьи или два близких родственника могут бесплатно добраться до места нахождения военного и обратно. Теперь таким правом также наделены двое членов семьи или двух близких родственников бойца-добровольца. В законе указано, что близкими родственниками являются мама, папа, супруга (супруг), дети, братья и сестры.

Закон вступает в силу с момента его опубликования.