Эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ для поступающих в колледжи расширится

В него войдут еще девять регионов России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Количество регионов России, на которые распространится эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ для поступающих в учреждения среднего профессионального образования (СПО), увеличится с 3 до 12. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет действие эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

"Правительство решило продлить эксперимент по расширению доступности СПО, который предусматривает для выпускников 9-х классов, принявших решение о поступлении в СПО, право на сдачу только двух обязательных предметов для прохождения ОГЭ и получения аттестата об основном общем образовании. К нему будут подключены еще 9 регионов", - говорится в сообщении.