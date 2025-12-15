Исковой срок по возвращению Курской области участка парка Курска восстановлен

Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство региональных властей

КУРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство региональных властей о восстановлении искового срока по делу о возвращении в областную собственность участка в Первомайском парке в Курске.

В Telegram-канале губернатор рассказал предысторию дела: в 2009 году мэрия заключила с ИП договор аренды парка, арендатор должен был провести реконструкцию танцплощадки, однако незаконно построил административное здание. В 2021 году арбитражный суд легализовал постройку. Ввести в эксплуатацию здание владелец не смог, так как парк получил статус особо охраняемой природной территории.

"Мы намерены добиться отмены вынесенных судебных решений, чтобы в итоге снести злополучный самострой, - написал Хинштейн в Telegram-канале. - В этой связи правительство области обратилось с двумя жалобами в Верховный суд: восстановить пропущенный срок исковой давности и затем рассмотреть саму жалобу на ранее вынесенные решения. Первое ходатайство ВС РФ удовлетворил: исковой срок восстановлен. Уверен, что закон и справедливость будут торжествовать и дальше, а уродливый и аварийный самострой признают де-юре тем же, чем он является де-факто".

Хинштейн добавил, что облправительство намерено развернуть претензионную работу с недобросовестными арендаторами. Власти планируют через суд добиваться изъятия незаконно выведенных из областной собственности участков и зданий, аварийных объектов культурного наследия. "Наша задача: уже в следующем году приступить к благоустройству и реновации Первомайского парка, пребывающего пока в запустении. Он должен стать гордостью 1000-летнего Курска, а не стыдливым напоминанием о сомнительных схемах прежних властей", - отметил губернатор.