Путин рекомендовал властям Москвы выделить РГО помещение для музея географии
Редакция сайта ТАСС
15:08
обновлено 15:32
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы выделить помещение для Российского географического общества (РГО) под музей географии. Соответствующее поручение утверждено после XVII съезда РГО и заседания попечительского совета организации.
"Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о предоставлении Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" здания для размещения музея географии", - сказано в официально опубликованном перечне поручений.
Отчитаться о выполнении поручения назначен на 1 февраля 2026 года.