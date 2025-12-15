ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин рекомендовал властям Москвы выделить РГО помещение для музея географии

Соответствующее поручение утверждено после XVII съезда РГО и заседания попечительского совета организации
15:08
обновлено 15:32
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы выделить помещение для Российского географического общества (РГО) под музей географии. Соответствующее поручение утверждено после XVII съезда РГО и заседания попечительского совета организации.

"Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о предоставлении Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" здания для размещения музея географии", - сказано в официально опубликованном перечне поручений.

Отчитаться о выполнении поручения назначен на 1 февраля 2026 года. 

