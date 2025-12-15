Путин поручил представить предложения географических экспедиций по Донбассу
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство России вместе с Русским географическим обществом и Российской академией наук должно до августа представить президенту предложения по организации географических экспедиций по Донбассу и Новороссии и просветительских мероприятий в этих регионах. Перечень поручений Владимира Путина по итогам заседания попечительского совета РГО публикует пресс-служба Кремля.
Структурам вместе с руководством Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поручено "представить предложения по организации экспедиций и просветительских мероприятий Русского географического общества на территориях" этих регионов.
Срок исполнения поручения - 1 августа 2026 года.