Проживание учеников в интернатах при школах искусств будет за госсчет

Это обусловлено необходимостью поддержки одаренных детей, так как плата за проживание и питание создает значительную финансовую нагрузку на семьи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении обучающихся в интернатах при школах искусств питанием и проживанием за счет средств федерального бюджета.

Изменения внесены в статью 83 федерального закона "Об образовании в РФ".

В настоящее время финансирование питания и проживания обучающихся в интернате осуществляется за счет средств их родителей и внебюджетных средств образовательных организаций. Всего, по данным на октябрь, в РФ насчитывается 906 обучающихся по интегрированным образовательным программам в области искусств, проживающих в интернатах 15 образовательных организаций.

Согласно нововведениям, расходы за проживание и питание в таких интернатах будут оплачиваться за счет средств федерального бюджета. Это обусловлено необходимостью поддержки одаренных детей, обучающихся по таким программам, так как плата за проживание и питание создает значительную финансовую нагрузку на семьи, что может помешать развитию талантов.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.