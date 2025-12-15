В России упростили порядок подачи кассационных жалоб в рамках УПК

Изменения исключают необходимость при подачи кассационной жалобы через суд первой инстанции прикладывать заверенные судом копии судебных решений, принятых по уголовному делу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым упрощается порядок подачи кассационных жалоб в уголовном процессе.

Изменения, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ), исключают необходимость при подачи кассационной жалобы через суд первой инстанции (при сплошно кассации) прикладывать заверенные судом копии судебных решений, принятых по уголовному делу.

Как отмечалось в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, производство в суде кассационной инстанции подразделяется на два вида выборочную и сплошную кассацию. Однако ранее в законодательстве было установлено идентичное требование о приложении к жалобам заверенных надлежащим образом копии судебных решений.

В случае, когда речь идет о выборочной кассации, где пересматриваются промежуточные судебные акты, повторно обжалуемые итоговые судебные акты, такое требование обусловлено необходимостью судьи кассационной инстанции ознакомиться с жалобой и обжалуемыми судебными актами в отсутствии материалов дела их содержащих.

Тогда как при сплошной кассации это требование представляется излишним, отмечалось в записке, поскольку жалоба подается через суд первой инстанции. Последний, в свою очередь, при получении соответствующей жалобы, в любом случае, направляет материалы дела с обжалуемыми судебными решениями в суд кассационной инстанции.