Арестованную за поджог автомобиля СК внесли в перечень террористов

Редакция сайта ТАСС
15:18

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов киевлянку Анастасию Стратович, которая обвиняется в поджоге служебной машины Следственного комитета России, следует из материалов службы.

По данным следствия, Стратович вместе с иными лицами разместила на служебном автомобиле вещество, служившее горючим материалом. В результате данных действий был полностью уничтожен служебный автомобиль Следкома. 

