В волгоградском социально-педагогическом колледже завершили ремонт

В ходе ремонта, в частности, был утеплен фасад, приведены в порядок кровля, цоколь, потолки, лестницы и полы

ВОЛГОГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт корпуса социально-педагогического колледжа завершен в Волгограде, сообщается на сайте региональной администрации. Строители утеплили фасад, поменяли кровлю, отопление.

"В корпусе социально-педагогического колледжа на улице Иркутской [в Волгограде] полностью завершен капитальный ремонт. С сегодняшнего дня студенты постепенно приступают к обучению в новых образовательных пространствах. По информации комитета образования и науки Волгоградской области, в ходе ремонта был утеплен фасад, приведены в порядок кровля, цоколь, потолки, лестницы и полы, модернизированы системы отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Также установлены новые окна и двери, помещения оборудованы современной системой пожаротушения", - говорится в сообщении.

В колледже, вошедшем в число участников проекта "Профессионалитет", создано 14 зон по различным направлениям. Кластер оснащен специализированными комплексами и программным обеспечением для изучения английского языка с использованием технологий VR и распознавания речи, робототехническими наборами и профессиональным интерактивным столом психолога-дефектолога.

Колледж является ведущим в регионе учреждением по подготовке специалистов среднего звена в образовании. Там обучается около 2,5 тыс. студентов.