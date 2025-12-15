Казань как культурную столицу исламского мира представят 14 мая 2026 года

Церемония состоится в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"

Редакция сайта ТАСС

Презентация "Казань — культурная столица исламского мира" © Арзу Пашаева/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Официальная церемония открытия года "Казань - культурная столица исламского мира" пройдет 14 мая 2026 года в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Об этом на презентации "Казань - культурная столица исламского мира" сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Почетный статус столицы исламского мира в 2026 году был присвоен Казани на XIII Конференции министров культуры стран Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), состоявшейся в феврале 2025 года в Джидде (Саудовская Аравия).

"Будет организовано множество разнообразных мероприятий, мероприятия начнутся с самого начала будущего года, но официальное открытие <...> города "Казань - культурная столица исламского года" запланировано на 14 мая 2026 года в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", - сказал он.

В свою очередь, министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что в рамках церемонии пройдет съезд министров культуры Организации исламского сотрудничества. "Запланирован гала-концерт и главное для нас мероприятие - съезд министров культуры Организации исламского сотрудничества, который дает уникальную возможность для обсуждения вопросов сохранения культурного наследия, обмена опытом, формирования новых инициатив и совместных проектов. Открытие пройдет на площадке международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", который уже зарекомендовал себя как ключевая платформа, осуществляющая партнерство между Россией и странами исламского мира", - сказала Любимова.

В рамках презентации были представлены ключевые мероприятия будущей культурной столицы исламского мира. В их число входят международный конкурс чтецов Корана, международный форум сохранения языкового многообразия с участием экспертов из стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), традиционный форум министров культуры ОИС, торжественное мероприятие Изге Болгар ыены, посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, международная олимпиада по исламским дисциплинам и арабскому языку.

Ранее Минниханов предложил провести KazanForum 14 и 15 мая 2026 года.