На пенсионные накопления в пользу третьих лиц распространили антиотмывочную норму

Теперь для них действуют такие же правила, как для договоров страхования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий идентификацию выгодоприобретателя при заключении договора негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и договора долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц.

Теперь для них действуют такие же правила, как для договоров страхования. Изменения внесены в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Раньше при заключении договора НПО или долгосрочных сбережений в пользу третьего лица проводилась идентификация выгодоприобретателя на этапе подписания документа. Теперь на стадии заключении договора она не требуется: организации будут лишь фиксировать известные сведения о выгодоприобретателе без проверки их достоверности. Но если есть подозрения, что договор используется для отмывания доходов или финансирования терроризма, проводится полная идентификация.

Авторы инициативы поясняли, что "при заключении договора негосударственного пенсионного обеспечения в пользу третьих лиц обычно не очерчен окончательный круг людей, которые будут реально получать пенсионное обеспечение, так как временной разрыв между его заключением и началом выплат может составлять не один десяток лет". Поэтому теперь в стандартных случаях идентификацию будут проводить перед началом выплат.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.