Путин поручил организовать олимпиаду по географии для школьников БРИКС

Глава государства ждет доклад до марта

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство России вместе с фондом "Талант и успех" и Русским географическим обществом должны изучить возможность организации олимпиады по географии в 2026 году для школьников из дружественных стран, в частности БРИКС. Поручение президента РФ Владимира Путина по итогам съезда РГО публикует пресс-служба Кремля.

Структурам поручено "рассмотреть вопрос о проведении в 2026 году олимпиады по географии для школьников из государств - участников БРИКС и иных дружественных иностранных государств".

Глава государства ждет доклад до марта 2026 года.

В БРИКС сейчас входят, помимо России, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия, Индонезия. Приглашение направлено и Аргентине.