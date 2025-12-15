Путин поручил организовать олимпиаду по географии для школьников БРИКС
15:33
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство России вместе с фондом "Талант и успех" и Русским географическим обществом должны изучить возможность организации олимпиады по географии в 2026 году для школьников из дружественных стран, в частности БРИКС. Поручение президента РФ Владимира Путина по итогам съезда РГО публикует пресс-служба Кремля.
Структурам поручено "рассмотреть вопрос о проведении в 2026 году олимпиады по географии для школьников из государств - участников БРИКС и иных дружественных иностранных государств".
Глава государства ждет доклад до марта 2026 года.
В БРИКС сейчас входят, помимо России, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия, Индонезия. Приглашение направлено и Аргентине.