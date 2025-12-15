На Байкале сплошные рубки остаются под запретом

Исключение сделано лишь для санитарных мероприятий в погибших лесах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об охране озера Байкал, который в том числе сохраняет запрет на сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ).

Исключение сделано лишь для санитарных мероприятий в погибших лесах - в тех случаях, когда выборочные рубки не обеспечивают восстановление защитных лесов.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов указывал, что закон решит две важные задачи одновременно: "поможет людям, живущим на Байкале и сохранит природу". "Для жителей 159 поселков это шанс построить и реконструировать важные объекты инфраструктуры. Без этих изменений в законе такое строительство было практически невозможно из-за строгих запретов", - пояснял он.

Руководитель комитета по экологии Госдумы Дмитрий Кобылкин отмечал, что в законе прописаны механизмы создания в центральной экологической зоне БПТ "объектов жизнеобеспечения" - это селезащита, автомобильные дороги, объекты водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения.

"На основании поправок депутатов было принято решение отказаться от механизма "сплошных рубок" лесных насаждений, - сказал он. - Предусмотрен перевод земельных участков для создания таких объектов [инфраструктуры], но только после прохождения государственной экологической экспертизы, которая проводится на федеральном уровне".

При этом предусмотрены дополнительные компенсационные экологические меры. Среди них - обязанность высадить пять новых деревьев за каждое вырубленное. Запланировано также создание комиссии по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию БПТ, которая будет согласовывать проекты перевода земель и перечни участков для санитарных рубок. На основании этих заключений финальные решения будет принимать правительство РФ.