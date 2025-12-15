В Сочи 2027 год объявили "Годом олимпийского триумфа"

В городе проведут культурную Олимпиаду

СОЧИ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Сочи объявили 2027 год на курорте Годом олимпийского триумфа России в честь двадцатилетия победы сочинской олимпийской заявки в Гватемале, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"2027 год станет и для Сочи особенным, объявляем его Годом олимпийского триумфа России в честь двадцатилетия победы сочинской олимпийской заявки. Приглашаем соотечественников стать частью этого грандиозного события", - цитирует пресс-служба мэра Сочи Андрея Прошунина.

5 июля 2007 года в Гватемале состоялась сессия МОК, в борьбе за право провести зимние Олимпийские игры 2014 года победил Сочи. Они прошли 7-23 февраля. Это была вторая Олимпиада, которая проходила на территории России. По итогам соревнований первое место в неофициальном командном зачете заняла сборная России. Отечественные спортсмены завоевали 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Второе место заняли норвежцы (11-5-10), третье - канадцы (10-10-5).

Как отметили в пресс-службе, в Сочи в 2027 году проведут культурную Олимпиаду, также приуроченную к двадцатилетию победы олимпийской заявки.

В Сочи отметят и другие даты: "100-летие со дня рождения художника Дмитрия Жилинского, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее, а имя носит Художественный музей Сочи; 20-летие Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета; 90-летие музея Николая Островского; 100-летие художника-декоратора Сергея Венчагова, создателя уникального стиля озеленения курорта; 60-летие первого Международного молодежного фестиваля песни "Красная гвоздика", добавили в пресс-службе.