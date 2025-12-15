Путин поручил поддержать формирование электронной Большой сибирской библиотеки

Кабмин и РАН должны будут помочь в поиске, сборе и обработке материалов для формирования в электронной форме библиотеки

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Российской академией наук оказать содействие Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" в поиске, сборе и обработке материалов для формирования в электронной форме Большой сибирской библиотеки. Об этом говорится в поручении президента.

"Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и исполнительными органами заинтересованных субъектов Российской Федерации оказать содействие Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" в поиске, сборе и обработке материалов для формирования в электронной форме Большой сибирской библиотеки", - говорится в поручении.

Доклад глава государства ждет до 1 февраля 2026 года. Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников и высшие должностные лица регионов Российской Федерации.