В Заполярье увеличат минимальную зарплату молодых педагогов до 65 тыс. рублей

Важно, чтобы у педагогов были дополнительные гарантии и мотивация, сообщил глава региона Андрей Чибис

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МУРМАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Заработную плату молодых педагогов в Мурманской области увеличат до 65 тыс. рублей в 2026 году. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве области.

"С 1 января 2026 года мы увеличиваем минимальную начисленную заработную плату для молодых педагогов, которые только приходят на работу в школы, - она не может составлять менее 65 тысяч рублей. Важно, чтобы у наших педагогов были дополнительные гарантии и мотивация", - сказал Чибис.

Глава региона напомнил, что молодым специалистам-выпускникам уже выплачиваются 100 тыс. рублей после первого отработанного года. Кроме того, с 2023 года действует конкурс "Арктический учитель". Победителям, которые переехали в регион и впервые трудоустроились на дефицитные рабочие места, выплачивают 1 млн рублей. Для победителей конкурса со стажем работы до трех лет при условии переезда в Мурманскую область и первого трудоустройства на дефицитные позиции, выделяется 500 тыс. рублей.

"Благодаря комплексному подходу и предоставляемым мерам поддержки в рамках реализации плана "На Севере - жить!" всего за 3 года удалось привлечь в регион более 2 тыс. педагогов, сократить в 3 раза число вакансий. Также тем, кто переехал в регион и устроился на квотированные рабочие места, компенсируют аренду жилья в размере до 25 тыс. рублей ежемесячно", - добавили в Министерстве информационной политики Мурманской области.