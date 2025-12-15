Путин поручил представить предложения по созданию музея освоения Арктики

Также глава государства поручил представить предложения по привлечению Русского географического общества к реализации программ комплексного развития территорий Арктической зоны

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить предложения по созданию в Красноярске на острове Молокова парка-музея освоения Арктики. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам XVII съезда Русского географического общества и заседания попечительского совета организации.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, Всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" и представить предложения: по созданию в г. Красноярске на острове Молокова парка-музея освоения Арктики, его комплектованию и финансированию", - говорится в поручении.

Также глава государства поручил представить предложения по привлечению Русского географического общества к реализации программ комплексного развития территорий Арктической зоны РФ.

Срок реализации поручений до 1 февраля 2026 года.