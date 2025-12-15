Защищавшие приграничье бойцы-сироты получили приоритетное право на жилье

Льгота расширена на тех, кто "выполнял задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ", в том числе на границе и в приграничных регионах, прилегающих к зоне СВО

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право на получение жилья сиротам из числа бойцов, защищавших приграничье.

Изменения внесены в закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В 2023 году в нем появилась новелла о приоритетном обеспечении жильем участников СВО, выполняющих задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Теперь льгота расширена на тех, кто "выполнял задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ", в том числе на границе и в приграничных регионах, прилегающих к зоне СВО.

Авторы поясняли, что нововведения устраняют правовой пробел, обеспечивают социальную справедливость для особо уязвимой категории граждан. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.