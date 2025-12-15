Путин распространил льготы членов семьи бойцов СВО и на их 18-летних детей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Предоставленные членам семьи участников СВО льготы распространены и на их 18-летних детей - в период между окончанием школы и поступлением на очное обучение в вуз или профессиональное учебное заведение. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Норма устраняет коллизию, при которой по достижении совершеннолетия дети участников СВО оказывались лишены льгот, сохранявшихся за теми, кто продолжил фактически непрерывно обучение, уже закончив школу до 18 лет.

В целый ряд законов внесена поправка, согласно которой право на льготы сохраняют "дети, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения".

Документ распространяется на членов семей военнослужащих, добровольцев, сотрудников правоохранительных органов - в том числе прокуратуры, СК, полиции и Росгвардии - и граждан, уволенных со службы.

Инициаторами документа стали парламентарии от "Единой России" во главе с секретарем генсовета партии и первым зампредседателя СФ Владимиром Якушевым.