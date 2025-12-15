В России будут штрафовать за воспрепятствование ведомственной охране

Размер штрафа составляет от 2 до 5 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы от 2 до 5 тыс. рублей за воспрепятствование законной деятельности или неисполнение законных требований работников ведомственной охраны, должностных лиц военизированных и сторожевых подразделений, подведомственных Росгвардии.

Законопроект внес в Госдуму в сентябре 2024 года сенатор Андрей Кислов. Новой статьей дополняется Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В пояснительной записке указывалось, что необходимость разработки инициативы "подтверждается усилившимся на фоне проводимой специальной военной операции ростом диверсионных и террористических актов с применением беспилотных воздушных судов (БВС) в отношении объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК)".