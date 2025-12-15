Путин подписал закон о бесплатном втором профобразовании для участников СВО

Закон был принят в рамках продолжающейся работы по поддержке военнослужащих, участвующих в СВО

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет участникам специальной военной операции право бесплатно получить вторую профессию в колледжах и техникумах после того, как они уже получили среднее профессиональное образование.

Инициатива позволит бойцам освоить новое направление подготовки за счет государства. Закон был принят в рамках продолжающейся работы по поддержке военнослужащих, участвующих в СВО.

Ранее власти уже принимали ряд законов, упрощающих получение образования для участников СВО.

В июне Путин поддержал идею дать участникам СВО возможность получить второе среднее специальное образование бесплатно и потребовал не затягивать разработку соответствующих предложений.

Как пояснял в июле первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, это поможет участникам СВО адаптироваться к гражданской жизни, повысить свою квалификацию и найти новые профессиональные перспективы.