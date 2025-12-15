В России расширили основания для пересмотра судебных решений

В список вошли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о его прекращении по нереабилитирующим основаниям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для пересмотра вступивших в силу судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам.

Документ уточняет положения Гражданского процессуального, Арбитражного процессуального кодексов и Кодекса административного судопроизводства, касающиеся пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Согласно нововведениям, основаниями для пересмотра вступивших в силу судебных решений могут служить не только приговор суда, но и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о его прекращении по нереабилитирующим основаниям (к примеру, возмещение ущерба, смерть обвиняемого, примирение сторон).