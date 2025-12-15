Статья

Чтобы чайник и холодильник не ссорились: технологии, которые сделают дома умнее

Представьте: возвращаясь с работы, вы вместо ключа прикладываете палец к домофону, заходите домой, датчики определяют, в каком вы настроении, голодны ли, и дом сразу начинает "жить": готовит еду, включает музыку или ваш любимый сериал. Будем ли мы вести быт самостоятельно или всю рутинную работу возьмут на себя алгоритмы — разбираемся вместе с экспертами в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Эта статья входит в спецпроект "Образ будущего" — он посвящен технологиям, которые есть уже сейчас и продолжат активно развиваться в ближайшие 10­­–15 лет, меняя жизни людей. Эксклюзивно для ТАСС главные технологические тренды будущего отобрали ученые Форсайт-центра ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Система интеллектуального анализа больших данных iFORA проанализировала более 50 млн документов: отчеты крупных компаний, мнения экспертов и научные исследования, опубликованные с 2015 по 2025 год. ТАСС обсудил прогнозы ИИ вместе с экспертами и выделил главные тренды в разных областях — от индустрии развлечений до медицины.

"Умная" техника под руководством человека

Сейчас "умной" техникой никого не удивить: колонки могут сами включать музыку и отвечать на каверзные вопросы, лампочки — менять цвет и яркость освещения, чайники — подогревать воду по голосовой команде. Все это возможно благодаря "интернету вещей" (IoT, Internet of Things) — технологии, которая соединяет "умные" девайсы между собой и позволяет им обмениваться информацией.

В будущем "умный" дом разовьется настолько, что сможет предугадывать сценарии вашей жизни. Датчик на потолке в ванной заметит, что вас залили соседи, и первым делом отправит команду розеткам отключиться. Свет включится сам, как только вы зашли в комнату, благодаря датчикам движения. Интеллектуальные системы внедряются даже туда, где все было вручную: подушка с датчиками отследит качество сна и отправит команду "умному" карнизу открыть шторы, как только вы встанете с кровати. Сейчас далеко не все "умные" девайсы могут действовать без команды человека, но специалисты уже разрабатывают более совершенные интерфейсы, которые не станут ждать распоряжений, а будут самостоятельно совершать определенные действия, ориентируясь на накопленный в базе багаж реакций хозяина.

Дом в "резонансе" с человеком

Скоро "умные" дома перестанут быть просто "ассистентами, реагирующими на команды" и превратятся в автономную бытовую экосистему, уверен Андрей Пролетарский, доктор технических наук, профессор, руководитель научно-учебного комплекса "Информатика и системы управления" МГТУ им. Н.Э. Баумана. Если сегодня мы говорим колонке "включи музыку", то завтра техника будет действовать заблаговременно — подстраховывать нас в рутинных вещах, предугадывать потребности и выполнять мелкие операции сама.

Пролетарский иллюстрирует это просто: холодильник заметил, что любимого апельсинового сока осталось мало, "сам набрал номерочек в маркетплейс", оплатил заказ с вашей подключенной карты, дрон пролетел через окно, холодильник открыл дверцу и поставил бутылку. И все это — до вашего прихода.

Следующий шаг — глубоко персонализированная среда. Дом будет считывать настроение по микродвижениям и выражению лица, предлагать еду, тонко настраивать свет и звук, собирать комфорт из сотен мелких параметров. Пролетарский описывает это как "дом, который подстраивается под желания, пока вы их еще не сформулировали". Достаточно будет просто войти в дом через входную дверь — и пространство начнет "жить" в резонансе с вами.

Появится и новый тип бытовых помощников — не голосовые ассистенты, а полноценные ИИ-системы, которые будут управлять домом как единым организмом. Именно они будут собирать все действия дома воедино. Они станут анализировать график, фиксировать привычки, подстраиваться под ритм сна, распределять задачи между устройствами и заранее предлагать решения, еще до того, как вы о них подумаете.

"Любой технологии "умного" дома необходим общий вычислительный центр для расчета — станция с ИИ внутри, которая будет координировать работу, иначе все устройства просто будут ссориться друг с другом в надежде помочь человеку так, как хочет чайник, холодильник, лампочка. У каждого "умного" устройства есть свое "мнение", и нужно эти мнения организовать в одно", — говорит Андрей Пролетарский.

В чем сложность

Главная проблема развития подобных разработок в том, что они требуют больших финансовых затрат. "Стоит отметить, что у больших компаний, которые вы наверняка знаете, действительно есть передовые решения по "умному" дому. Другое дело, что все эти изобретения крайне материалоемкие — я имею в виду и ресурсы, и финансовые затраты. Позволить себе это могут далеко не все. Разработка требует больших вложений, внедрение — тоже", — говорит Пролетарский. Поэтому развитие в будущем будет зависеть от того, сколько разные компании смогут вложить в создание и производство разных компонентов ИИ-систем.

Вторая проблема "умных" домов — недоверие пользователей. Люди опасаются датчиков и камер из-за риска утечек личных данных — такие прецеденты сейчас не новость, по данным ТАСС, в 2025 году насчитали почти 1,3 млн зараженных "умных" устройств. К тому же такой дом подходит не всем: кто-то не хочет тратить время на приспособление к новым устройствам. Эксперт добавляет: "Мы с вами придумали идеальную модель "умного" дома, а нашему коллеге или родителям это может и не подойти".

Другие тренды будущего

В будущем изменится не только логика управления пространством, но и сама планировка квартир. Квартиры-трансформеры станут обычной практикой — гибкие перегородки, автоматизированные панели (экраны, с помощью которых можно отрегулировать высоту стола, пересобрать диван в кровать) и многофункциональная мебель позволят мгновенно превращать жилую комнату в рабочее место, гостиную или детскую. Как отмечает Татьяна Осецкая, сооснователь архитектурного бюро Osetskaya.Salov: "Мы уверены, что модульные дома и дома‑трансформеры станут одной из доминирующих типологий жилья ближайших десятилетий. Уже сегодня модульные системы перестали быть "времянкой" и воспринимаются как полноценный, гибкий формат жилья, который можно собирать как конструктор, добавляя или убирая блоки по мере изменения жизненных обстоятельств. Как архитекторы, мы видим в модульности не только экономию сроков, но и новую философию: дом как платформа, которая подстраивается под сценарии — работа из дома, рождение детей, уход за пожилыми, переезд, развитие хобби". По оценкам исследовательского агентства Mordor Intelligence, объем продаж модульных конструкций в ближайшие пять лет превысит $97 млрд с ежегодным средним ростом 9%.

В будущем мы будем жить в квартирах, тесно связанных с окружающей городской средой через интеграцию с инфраструктурой, считают эксперты. Дома будут подключены к энергосетям, транспортным системам, парковкам и другим сервисам через "интернет вещей" — единую сеть датчиков, которые собирают и передают данные через сеть Интернет. "Жилье будущего все меньше будет самостоятельным "островом" и все больше — интерфейсом к городской инфраструктуре. Сегодня развивается связка "дом — квартал — город": "умные" здания подключаются к системам мониторинга ресурсов, транспортной и сервисной инфраструктуре, системам "умного" города, это позволяет оптимизировать энерго- и водопотребление, управлять транспортными потоками, проектировать районы 15-минутной доступности (концепция городского планирования, где жители могут удовлетворить большинство своих повседневных потребностей в 15 минутах ходьбы — магазины, работа, учеба, медицина, отдых, парки, спорт)", — считает Осецкая.

