Депутата гордумы Тольятти выведут из политсовета ЕР после видео его жены о родах в Чили

Речь идет об Александре Дорожкине

САМАРА, 15 декабря. /ТАСС/. Депутата гордумы Тольятти Александра Дорожкина планируют вывести из местного политсовета партии "Единая Россия" после видео его жены с рассказом о родах в Чили. Об этом сообщает на пресс-служба Самарского регионального отделения "Единой России".

"Проводится проверка в связи с появлением в социальных сетях информации, касающейся депутата думы г.о. Тольятти от ЕР Александра Дорожкина. Мы не ставим под сомнение принцип неприкосновенности частной жизни, но считаем, что демонстративное размещение в соцсетях информации, подобной той, что вызвала справедливый общественный резонанс, недопустимо. <...> Местному отделению партии городского округа Тольятти даны рекомендации вывести А. Дорожкина из состава местного политсовета. О результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время проводятся консультации с комиссией партии "Единая Россия" по этике в связи со сложившейся ситуацией, идут внутренние проверки. "Статус депутата накладывает на члена партии негласное обязательство быть примером разумной скромности - как лично, так и для членов его семьи", - добавили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что жена депутата думы Тольятти рассказала в своем блоге о родах в Чили. Отмечалось, что женщина на видео рассказала, что они вместе с мужем приняли решение рожать ребенка не в России, в том числе, чтобы у ребенка был паспорт, который позволит ему путешествовать без визы в более чем 160 стран мира.