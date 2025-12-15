В ПВР остаются 15 жильцов поврежденного БПЛА дома в Воронеже

Работа ведется с каждой семьей отдельно, сообщил глава города

ВОРОНЕЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Пятнадцать человек из дома в Воронеже, который оказался поврежден в результате атаки БПЛА, остаются в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Петрин.

Вечером и ночью 10 декабря над Воронежской областью было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов и скоростная воздушная цель. В Воронеже обломками были повреждены линия электропередачи, административное здание и остекление нескольких многоквартирных домов. Из одного дома временно эвакуированы 80 человек.

"15 человек из пострадавшего дома остаются в пунктах временного размещения. Работа ведется с каждой семьей отдельно, предлагаем и маневренный фонд", - написал он.

Отмечается, что на данный момент проведен замер в 42 квартирах поврежденного дома, а также в 34 квартирах - в домах рядом. Определены организации, которые будут производить замену стекол. "Все необходимое для работ уже заказано, завершить их постараемся до конца этого месяца. Отдельно отмечу, что часть стекол с ламинацией - это требует дополнительного времени на изготовление, но подрядчик планирует выполнить все за две недели", - добавил Петрин.