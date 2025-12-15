В Самарской области энергетики восстановили поврежденные непогодой сети

В общей сложности над ликвидацией последствий циклона в 36 населенных пунктах в особом режиме работали 47 бригад энергетиков

САМАРА, 15 декабря. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили работу поврежденных непогодой сетей в населенных пунктах Самарской области, электроснабжение восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале "Россети Волга".

"Сотрудники филиала "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" завершили восстановительные мероприятия на энергообъектах, работа которых была нарушена из-за непогоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности над ликвидацией последствий циклона в 36 населенных пунктах в особом режиме работали 47 бригад энергетиков: 123 специалиста, 60 единиц спецтехники. Были восстановлены 15 воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

"В настоящее время специалисты компании ведут постоянный мониторинг погодной ситуации. В самарском филиале "Россети Волга" работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с региональным управлением МЧС России, ЕДДС, органами исполнительной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В Самарской области с 14 декабря дует сильный ветер и идет мокрый снег. На федеральных и региональных трассах по области отмечалось затруднение движения. По информации заместителя председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова, в прошедшие выходные в круглосуточном режиме работал оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения. Зафиксированы 67 инцидентов в 85 населенных пунктах на территории 16 муниципальных образований, возникших из-за перехлестов и порывов линий электропередачи вследствие сильных порывов ветра.