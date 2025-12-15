Минтранс, Росавтодор и МВД разработают пакет изменений в ПДД

Кабмин РФ поручил рассмотреть вопросы приоритета электронных знаков, обязательную дистанцию для грузовиков, правила установки скоростного режима и новую методику учета аварийности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Кабмин РФ поручил Минтрансу, Росавтодору и МВД подготовить пакет изменений в ПДД, включающий приоритет электронных знаков, обязательную дистанцию для грузовиков, правила установки скоростного режима и новую методику учета аварийности (перечень поручений есть в распоряжении ТАСС).

Согласно поручению, Минтранс совместно с МВД должен внести в правительство проект постановления, закрепляющего обязательность соблюдения водителями указаний на электронных табло и их приоритет над обычными дорожными знаками.

Кроме того, Минтрансу РФ поручено проработать вопрос о целесообразности установления требований к минимальной дистанции между грузовыми транспортными средствами при движении по двухполосным дорогам, а также возможных способах контроля за соблюдением таких требований.

Минтрансу и Росавтодору поставлена задача определить планы по разделению транспортных потоков на автомобильных дорогах, а также по обустройству новых дополнительных полос движения до 2036 года. Параллельно министерство должно разработать правила определения и изменения скоростных режимов движения, исключающие их необоснованное снижение.

Также Минтрансу, Росстату и Росавтодору во взаимодействии с Высшей школой экономики поручено проработать возможность учета данных о пробеге транспортных средств при оценке аварийности в разрезе регионов и конкретных автомобильных дорог.