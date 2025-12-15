Москалькова обратилась в ООН из-за задержания Бутягина в Польше

Уполномоченный по правам человека в РФ попросила верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка содействовать восстановлению справедливости

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова возмущена арестом в Польше ученого-археолога из РФ Александра Бутягина и попросила верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка содействовать восстановлению справедливости. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Вызывает возмущение, что до сих пор под арестом в Варшаве находится известный российский археолог Александр Михайлович Бутягин - сотрудник Государственного Эрмитажа, популяризатор науки, подвижник, чей вклад в исследование истории Причерноморья общепризнан в мировом научном сообществе", - написала Москалькова.

По ее словам, несмотря на то, что органы государственной власти России "убедительно и аргументированно представили информацию о незаконности подобного демарша", международные органы защиты прав человека проигнорировали этот вопиющий случай нарушения фундаментальных прав человека и нанесения непоправимого ущерба принципам международного научного сотрудничества.

"Со своей стороны, ожидаю ответа от верховного комиссара ООН по правам человека, к которому обратилась о содействии нашему соотечественнику в восстановлении справедливости", - добавила Москалькова.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию. В Эрмитаже Бутягин занимает должность заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и возглавляет Мирмекийскую экспедицию Эрмитажа в Керчи.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла именно о Бутягине.