Путин поручил организовать празднование 2650-летия Керчи в 2030 году

Региональным и местным властям рекомендовано принять участие в подготовке и праздновании юбилея

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился организовать в 2030 году празднование 2650-летия города Керчи. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 2650-летия основания города Керчь Республики Крым", - говорится в указе.

Региональным и местным властям рекомендовано принять участие в подготовке и праздновании юбилея.

Керчь основана как древнегреческая колония Пантикапей в конце VII - начале VI века до н. э. (примерно 610-590 годы до н. э.) выходцами из Милета - одного из самых могущественных полисов Ионии (области у западного побережья Малой Азии). Это делает ее одним из древнейших городов России, история которого насчитывает более 26 веков.