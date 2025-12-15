На Северном Кавказе аудитория общества "Знание" выросла в три раза в 2025 году

Просветительская аудитория достигла показателя роста в 326%

ПЯТИГОРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Аудитория Российского общества "Знание" в Северо-Кавказском федеральном округе выросла в три раза по итогам 2025 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления по развитию регионов СКФО Александр Джадов.

"В 2025 году Российское общество "Знание" в СКФО продемонстрировало впечатляющий рост вовлеченности аудитории. Количество зарегистрированных слушателей наших мероприятий за год совершило качественный скачок: с 42 840 человек в 2024 году до 139 756 в 2025-м", - сказал Джадов.

Он отметил, что просветительская аудитория увеличилась более чем в три раза, достигнув показателя роста в 326%.

"Такая динамика наглядно отражает растущее доверие к проектам "Знания" и востребованность живого, качественного знания в регионах Северного Кавказа", - добавил Джадов.