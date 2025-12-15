В Красноярске в "Первом кубке нейроконтента" победила сборная четырех регионов

На каждом этапе кубка участников оценивали по скорости и качеству создаваемого контента

КРАСНОЯРСК, 15 декабря. /ТАСС/. "Первый кубок нейроконтента" состоялся в рамках открытия филиала Национального центра "Россия" в Красноярске, победителем его стала команда "Явь и Навь", в которую вошли представители нескольких регионов России. Об этом сообщили в пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В кубке участвовали 24 команды. Они специально приехали в Красноярск, чтобы побороться за главный приз и продемонстрировать навыки генерации роликов с использованием ИИ. В рамках мероприятия команды выполняли кейсы по различным темам: "Туризм: заповедная тайга и гастрономия", "Многонациональная и многокультурная семья", "Научные разработки и инновации" и "Профессии будущего для молодежи".

"Хакатон прошел в рамках открытия филиала Национального центра "Россия" в Красноярске при поддержке правительства Красноярского края. Победителем стала команда "Явь и Навь". Партнер проекта АНО "Развитие технологий искусственного интеллекта" заключит с ней контракт на сумму 500 тыс. рублей для производства социально значимого контента", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в составе команде жители четырех регионов: Москвы, Магадана, Московской и Херсонской областей. На каждом этапе кубка участников оценивали по скорости и качеству создаваемого контента, а их задачи охватывали полный цикл производства: от генерации текста и изображений с помощью нейросетей до создания анимации и сборки итогового видео.

"Я очень счастлив, что первым мероприятием филиала Национального центра в Красноярске стал именно "Первый кубок нейроконтента". Это задало планку для всех будущих событий в этом пространстве. Кубок собрал неординарных людей, увлеченных своим делом, и я уверен, что все мероприятия Национального центра в Красноярске будут такими же. Мы даже не думали, что идея собирать команды, которые создают нейроконтент, станет такой успешной. За таким контентом будущее, он дает возможность людям реализовываться. И мы будем идти по этому пути. Администрация президента будет делать так, чтобы у детей, молодых ребят, у всех, кто хочет этим заниматься и увлекаться, для этого были возможности", - сказал заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.

"Первый кубок нейроконтента" - специальный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", направленный на поддержку специалистов, создающих с помощью нейросетей актуальный для государственных и коммерческих структур контент. Он объединяет контент-менеджеров, копирайтеров, видеомейкеров, моушн-дизайнеров и AI-креаторов и позволяет множеству людей показать, как с помощью новых технологий можно формировать позитивный, созидательный образ страны.