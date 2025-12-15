В Москве состоялся финал всероссийского студенческого форума "Твой ход - 2025"

Из 12 779 участников определили 100 победителей трека, которые получат премии в размере 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Итоги пятого сезона всероссийского студенческого проекта "Твой ход" объявлены в Москве, передает корреспондент ТАСС. Гендиректор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин вручил награды победителям конкурсного трека "Делаю", направленный на реализацию социально значимых идей и раскрытие лидерских качеств.

Из 12 779 участников определили 100 победителей трека, которые получат премии в размере 1 млн рублей, и могут направить ее на обучение, улучшение жилищных условий или развитие собственных инициатив.

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова поблагодарила ребят за участие в мероприятиях "Твоего хода" и выразила уверенность, что знакомства и идеи, которые возникли у них, сделают молодых людей еще более креативными. Она вручила награды обладателем гран-при российской национальной премии "Студент года".

Статс-секретарь - замруководителя Росмолодежи Денис Аширов подчеркнул, что сообщество проекта "Твой ход" объединяет более 2,5 млн студентов, преподавателей вузов и наставников: "По решению президента России мы запустили нацпроект "Молодежь и дети", чтобы все возможности для молодых были объединены и каждый чувствовал поддержку государства, жил и создавал в России - стране безграничных возможностей", - отметил он.

Председатель правления Движения первых Артур Орлов, награждая победителей, отметил, что проект "Твой ход" дал возможность движению в этом году включиться в соавторство вместе с партнерами из Росмолодежи и Российского союза молодежи. "Нельзя на этом останавливаться, надо двигаться и идти дальше", - сказал он.

Проект "Твой ход" направлен на формирование благоприятной среды для генерации, развития проектов и инициатив активной молодежи России. Организаторами форума являются Минобрнауки РФ, Росмолодежь, Движение первых, всероссийский студенческий проект "Твой ход", Российский союз молодежи, президентская платформа "Россия - страна возможностей". Форум реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".