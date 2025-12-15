В Ростовской области призерам Спартакиады молодежи выделят более 1,2 млн рублей

Еще свыше 680 тыс. рублей выделят на выплаты для наставников спортсменов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области направят более 1,2 млн рублей на выплаты спортсменам - призерам VI летней Спартакиады молодежи (юниоров) России, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Еще свыше 680 тыс. выделят на выплаты для наставников молодых спортсменов.

VI летняя Спартакиада молодежи (юниорская) России проходит по всем видам спорта и является одним из крупнейших соревнований в стране. Ростовская область в 2025 году приняла три финала Спартакиады.

"Подписал распоряжение о выплате единовременных премий победителям и призерам VI летней Спартакиады молодежи России 2025 года. <...> Премии получат 75 спортсменов и 48 тренеров. Для спортсменов предусмотрели 1 252 000 рублей, для их наставников - 686 000 рублей", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что спортсмены из Ростовской области завоевали на соревнованиях 82 медали - 12 золотых, 43 серебряных и 27 бронзовых.