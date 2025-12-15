На Кузнецком Мосту открылась выставка дизайнерских елей

Мероприятие проходит в рамках проекта "Зима в Москве"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Выставка дизайнерских елей, среди которых новогоднее дерево от Егора Крида, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась на улице Кузнецкий Мост в Москве. Об этом сообщила пресс-служба цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В рамках проекта "Зима в Москве" до 11 января в столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество" - масштабный социально-благотворительный и патриотический проект, нацеленный на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия нашей страны. Фестиваль удивляет насыщенной программой и своим необычным оформлением. Так, одну из центральных локаций - улицу Кузнецкий мост - украсила выставка дизайнерских елей", - говорится в сообщении.

Например, новогодняя елка от Егора Крида оформлена символами любви и дружбы горлицами, она вдохновлена фильмом "Один дома". Праздничная ель от Дома моды Slava Zaitsev олицетворяет тему русского костюма, благодаря которому Вячеслав Зайцев стал известен во всем мире, украшения выполнены в любимых цветах дизайнера - красном и золотом. Дизайнер Алиса Рубан объединила усилия по оформлению дерева с солистами Большого театра Денисом Родькиным и Элеонорой Севенард. По их словам, елка вдохновлена миром балета, его грацией и эстетикой.