В Поморье на фестивале "Сладкая Zima" предлагают десерт-алмаз

Мероприятие продлится до 15 января

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 декабря. /ТАСС/. Десерты в виде алмаза, шишки и тороса, а также блин "Полярное сияние" предлагают на фестивале "Сладкая Zima" в Архангельской области. Как сообщили ТАСС в Центре развития туризма и культуры региона, мероприятие продлится до 15 января, в фестивале участвуют 30 ресторанов, кофеен и кафе региона, это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

"С 15 декабря 2025 года по 15 января 2026 года рестораны Архангельска и Северодвинска, вдохновленные историей и традициями Русского Севера, предлагают гостям абсолютно новые десерты и напитки в ходе фестиваля северных десертов "Сладкая Zima", - отметили в Центре.

Все рецепты придуманы специально для новогоднего фестиваля этого года. Например, "Шишка" - десерт белого или зеленого цвета, внутри - темный шоколадный мусс на сливках, мягкая ореховая начинка с пралине и фундуком, хрустящий слой с вафельной крошкой и молочным шоколадом. "Алмазное сердце" выглядит как бриллиант, а в корпусе из белого шоколада - гель из шампанского, брусничный мармелад, ганаш на темном шоколаде и взрывная карамель. Напиток "Поморский кёж" сделан на основе иван-чая, в который добавлены облепиха, брусника и черная смородина, а блин "Полярное сияние" содержит в начинке крем-чиз и мандариновый джем.

Еще в меню сладкие колбаски, популярные в СССР, разнообразные пироги, медовики, пряники, калитки, торты, коктейли и даже крем из ряженки "Коряга под снегом".

Посетители смогут также принять участие в гастрономических мастер-классах: научиться печь северные калитки и северные калачи, готовить домашние налистники, украшать торты и расписывать пряники сахарной глазурью, заваривать чаи и делать сбитень. За дегустацию десертов можно получить подарки в ходе специальной акции.