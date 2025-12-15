Объявлены победители конкурса для иностранных студентов Wow! Russia

Активнее всех в соревновании участвовали студенты из Индии, Китая, Узбекистана, Вьетнама и Индонезии

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Победителями конкурса Wow! Russia в 2025 году стали 14 человек в 4 номинациях. Активнее всех в соревновании участвовали студенты из Индии, Китая, Узбекистана, Вьетнама и Индонезии, сообщили ТАСС в АНО "Национальные приоритеты".

"927 заявок от 532 иностранных студентов из 83 университетов по всей стране подали на конкурс Wow! Russia. <…> В числе стран, чьи студенты наиболее активно участвовали в конкурсе, - Индия, Китай, Узбекистан, Вьетнам и Индонезия. Объявлено 14 победителей в 4 номинациях", - говорится в сообщении.

Одним из победителей в номинации "Жизнь: Россия научила" стал студент из Индии по имени Уджвал Сагар, обучающийся в Кемеровском государственном университете. Он рассказал про свои новые привычки и навыки, приобретенные во время обучения в России. Уджвал с воодушевлением поделился своими личными правилами жизни, которые помогут будущим студентам быстрее адаптироваться в России. Он выделил самостоятельность - нужно полагаться только на себя, студент научился управлять временем за счет плотной учебы в университете, также отметил культурную адаптацию - множество иностранных студентов вокруг, взаимодействие с которыми расширяет кругозор и способствует культурному обмену, а также благодарность за опыт и поддержку со стороны близких людей.

В номинации "Культура: Россия между строк" одним из победителей стал студент Томского государственного университета Абуррахман Набил Хасан из Индонезии. Абуррахман снял познавательный ролик про наличники на окнах, в котором рассказал об их значении на Руси. Его настолько глубоко впечатлили резные детали, запечатленные в дереве, что он посвятил им целое исследование и с искренним увлечением погрузился в язык символов. Например, Абуррахман рассказал, что солнце на наличниках символизирует жизнь и энергию, а резные птицы, по поверьям, приносят в дом счастье.

Студент Московского авиационного института Юсуфджан Каракоч из Турции - один из победителей в номинации "Туризм и путешествия: Россия в кадре" продемонстрировал пейзажи из разных уголков России. Его камера запечатлела уникальные природные явления: то Юсуфджан стоит у подножия водопада, то встречает бурых медведей, то снимает жерло вулкана.

В номинации "Образование: учеба без фильтров" один из победителей - студент Северо-Кавказского федерального университета Бекхан Сатторов из Таджикистана рассказал про удивительные химические процессы, которые он изучает в вузе. Бекхан с особым интересом делится изучением генетики брожения в айране. Теперь, проходя мимо полок в магазине, он видит не просто продукты, а понимает, сколько ученых и их разработок стоят за ними. Студент мечтает внести свой вклад в науку о продуктах питания.

О вознаграждении

Жюри также выбрало 93 участника, которые получат возможность пройти образовательную программу: в 2026 году победителей конкурса ждет медиамастерская от АНО "Национальные приоритеты" и министерства науки и высшего образования, путешествия по России от партнера - программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие", а также будут выбраны победители для прохождения стажировки в региональном информационном центре ТАСС.

Wow! Russia - проект, объединяющий иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Участники создавали медиаматериалы о своей жизни, учебе и культурных впечатлениях, публиковали их в социальных сетях на родном языке и делились личным опытом получения образования в России.

О конкурсе

Конкурс проводился в четырех номинациях, каждая из которых посвящена определенному направлению. Участникам предлагалось выбрать подходящее и рассказать о самых ярких моментах и впечатлениях - "Учеба без фильтров" (образование), "Россия в кадре" (туризм и путешествия), "Россия между строк" (культура) и "Россия научила" (жизнь).

Конкурс реализовывался в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Он организован АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского университета дружбы народов (РУДН). Генеральный информационный партнер проекта - ТАСС.