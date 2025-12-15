Экс-министр молодежи, спорта и туризма ДНР погиб в боях под Красноармейском

Речь идет о Михаиле Мишине

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Михаил Мишин погиб в боях под Красноармейском. Об этом сообщил врио министра спорта и туризма республики Евгений Ширшов.

"С глубокой скорбью сообщаю о гибели первого министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Михаила Мишина. Михаил Викторович ушел из жизни в боях под Красноармейском, защищая нашу Родину. <...> С началом специальной военной операции Михаил Мишин, не задумываясь, встал на защиту Отечества. С оружием в руках он прошел через многие испытания, проявляя мужество и стойкость на передовой", - написал Ширшов в своем Telegram-канале.

Ширшов отметил вклад Мишина в становление и развитие спорта в ДНР. "В самые первые, непростые дни образования нашей республики, он без колебаний принял на себя ответственность за возрождение и развитие спорта в ДНР. Его энергия, преданность делу и искренняя любовь к спорту стали тем фундаментом, на котором строилось наше спортивное движение. Он посвятил свою жизнь служению республике и защите ее интересов", - подчеркнул он.