ТАСС: офицер Ковельского ТЦК заработал на призывном бизнесе 10 млн гривен

Его жена в апреле приобрела две квартиры в новом жилом комплексе в центре Львова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Подполковник Ковельского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) заработал порядка 10 млн гривен за счет уклонистов в рядах ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Украинские источники сообщают, что подполковник ТЦК из Ковеля Александр Нодянош задекларировал состояние на 10 миллионов гривен. Все свое состояние он заработал на нежелании украинцев воевать", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что жена офицера - психолог - в апреле приобрела две квартиры в новом жилом комплексе в центре Львова: 82,5 м - 1,42 млн гривен и 82,5 м - 1,67 млн гривен. Кроме того, представитель силовых структур сообщил, что в июне этого года теща военного подарила зятю наличными 1,45 млн гривен, а в августе тесть подарил своей дочери наличными 4,13 млн гривен.

"Откуда у пенсионеров такие деньги, также остается загадкой", - добавил собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали бусификацией. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.