Тульскую областную программу поддержки районов продолжат реализовывать до 2030 года

Губернатор региона Дмитрий Миляев поручил облправительству проработать содержание программы на 2026 год

ТУЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Программа "Наш район", по которой в Тульской области населенные пункты получают поддержку, в частности, в ремонте дорог, благоустройстве, установке модульных домов культуры и детских площадок, будет реализовываться до 2030 года. Губернатор Дмитрий Миляев поручил правительству проработать ее содержание на предстоящий год, сообщила пресс-служба облправительства по итогам оперативного совещания.

В 2024 году Дмитрий Миляев представил программу "Наш район" на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, отметив, что она призвана способствовать формированию комфортной городской среды. Реализация проекта началось в 2025 году.

"Судя по отзывам и объемам работ, которые мы выполнили, с задачами программы в этом году мы справились. Планы на следующий год обсудим отдельно. Программа будет работать до 2030 года, будем двигаться дальше в этом направлении", - приводит пресс-служба слова Миляева.

Губернатор поручил облправительству проработать содержание программы на 2026 год.

Отмечено, что в 2025 году в нее было включено, в том числе более 530 объектов ЖКХ, на их ремонт муниципалитетам направили почти 450 млн рублей, улучшены подъезды к 23 населенным пунктам, повышено качество водоснабжения для более чем для 36 тыс. человек. Также выполнен ремонт общего имущества в 432 многоквартирных домах, благоустроены 54 пешеходные зоны, установлены пять модульных клубов, продолжаются работы по возведению шести модульных ДК. В шести городах выполнен капремонт полноразмерных футбольных стадионов, завершается их дооснащение, замена устаревших элементов спортивных площадок.