В Батайске жителям поврежденных из-за атаки ВСУ домов выплатили 5,36 млн рублей

Всего помощь получили более 300 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Батайска в Ростовской области выплатили 5,36 млн рублей жителям домов, поврежденных в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава города Валентин Кукин. Всего помощь получили более 300 человек.

"Материальную поддержку получили более 300 человек, общий объем выплат составил 5,36 млн рублей. Все, кому помощь положена по закону, получили ее в полном объеме", - написал он в Telegram-канале.

Глава города также отметил, что восстановление окон в домах специалисты выполняют бесплатно, они уже приступили к замерам балконов.

В ночь с 20 на 21 октября в Ростовской области была отражена массированная воздушная атака. БПЛА были уничтожены и подавлены в 16 городах и районах области. Глава Батайска сообщал о том, что специалисты зафиксировали различные повреждения в 131 квартире в городе в результате атаки ВСУ.