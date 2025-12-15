В Петербурге появился "Парк Героев СВО"

Название для парка выбрали сами жители города

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Безымянная зеленая территория на улице Верности в Калининском районе в Петербурге официально получила название "Парк Героев СВО", сообщается в Telegram-канале губернатора Александра Беглова.

"Подписал соответствующее постановление. Этой весной мы вместе с участниками специальной военной операции и их семьями высадили здесь 80 ив. Тогда же я предложил вам выбрать название для этого места", - говорится в сообщении.

Всего поступили сотни вариантов названий. По итогам голосования петербуржцы поддержали название "Парк Героев СВО".