В Петербурге появился "Парк Героев СВО"
Редакция сайта ТАСС
17:55
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Безымянная зеленая территория на улице Верности в Калининском районе в Петербурге официально получила название "Парк Героев СВО", сообщается в Telegram-канале губернатора Александра Беглова.
"Подписал соответствующее постановление. Этой весной мы вместе с участниками специальной военной операции и их семьями высадили здесь 80 ив. Тогда же я предложил вам выбрать название для этого места", - говорится в сообщении.
Всего поступили сотни вариантов названий. По итогам голосования петербуржцы поддержали название "Парк Героев СВО".