В двух горных районах Дагестана открыли дороги после ограничения из-за снегопадов

Работы по расчистке дороги до полной ширины проезжей части продолжаются

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Горные дороги в Гумбетовском и Казбековском районах Дагестана функционируют по временной схеме. Они были закрыты из-за сильных снегопадов с начала декабря, сообщили в Дагестанавтодоре.

"В Гумбетовском и Казбековском районах на участке км 40 - км 58 автомобильной дороги регионального значения Хасавюрт - Тлох (Харибский перевал) обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме", - сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора.

Отмечается, что работы по расчистке дороги до полной ширины проезжей части продолжаются. Задействованы бульдозеры.

Дорогу в горных районах Дагестана закрыли 3 декабря из-за сильных снегопадов.