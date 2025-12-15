Орловская область получит более 17 млн рублей на меры соцподдержки

Из этих средств восемь млн будут направлены на оплату труда медицинских работников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков

ОРЕЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Федеральный центр направит более 17 млн рублей Орловской области на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКХ и выплаты медицинским работникам. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Продолжаем получать ощутимую поддержку из федерального центра для решения ключевых социальных задач. Орловской области дополнительно выделено свыше 17 миллионов рублей", - сказал он.

Глава региона уточнил, что девять миллионов будут направлены на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. "Еще свыше восьми миллионов рублей будут направлены на оплату труда медицинских работников в 2026 году", - отметил Клычков.