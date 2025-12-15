Словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года

Им стало существительное "слоп", которое означает цифровой контент низкого качества, который как правило производится в большом количестве с помощью ИИ

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Существительное slop ("слоп") стало словом 2025 года по версии редакторов американского толкового словаря Merriam-Webster Collegiate Dictionary.

Авторы словаря определили "слоп" как "цифровой контент низкого качества, который обычно производится в большом количестве с помощью искусственного интеллекта". Отмечается, что поток "слопа" заполонил интернет в 2025 году абсурдными видео, нестандартными рекламными изображениями, пропагандой, фейковыми новостями, написанными искусственным интеллектом книгами и большим количеством говорящих котов.

"Как слизь и грязь, "слоп" звучит как что-то, к чему не хочется прикасаться. Первоначально "слоп" использовался в 1700-х годах в значении "мягкая грязь". В 1800-х годах слово стало означать "пищевые отходы", а затем обрело более широкий смысл - "мусор" или "продукт малой или вовсе незначительной ценности", - подчеркнули в издательстве. Редакторы словаря отметили, что, несмотря на повсеместные разговоры об угрозе ИИ для человечества, "слоп" наглядно продемонстрировал, что искусственный интеллект еще недостаточно развился, чтобы полноценно заменить человеческое творчество.

В 2025 году конкуренцию "слопу" составили слова gerrymander (разделение избирательных округов), touch grass ("потрогать траву", что определяется как "участвовать в обычных видах деятельности в реальном мире, особенно в отличие от онлайн-опыта и взаимодействий" ), perfomative (результативный), tariff (пошлины), six seven ("шесть-семь", согласно словарю - используемое в основном подростками "бессмысленное выражение, связанное с песней и баскетболистом"), conclave (конклав) и lake Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg (озеро Чаубунагунгамауг, расположено в американском штате Массачусетс).

Merriam-Webster, чей сайт ежемесячно посещают порядка 100 млн пользователей, выбирает слово года на основе анализа поисковых запросов на сайте словаря. В 2024 году компания признала словом года прилагательное polarization (поляризация).