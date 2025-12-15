Жители Таганрога подали свыше 750 заявлений на выплаты после атаки ВСУ

В ближайшее время они начнут получать выплаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Жители Таганрога Ростовской области подали свыше 750 заявлений на выплаты после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 25 ноября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи БПЛА, над регионом были перехвачены и уничтожены 16 беспилотников. Повреждения получили промышленные объекты, ряд социальных учреждений, многоквартирные и частные дома, автомобили. Различные ранения получили 12 человек, четверо из них умерли. 27 ноября в Таганроге был объявлен день траура.

"На данный момент подано заявлений [от граждан на получение помощи]: 752 - на единовременную выплату, 20 - на оказание финансовой помощи за полную утрату имущества, 2 заявления на получение пособия в связи с гибелью граждан", - написала Камбулова в Telegram-канале.

Она уточнила, что власти в областных ведомствах уже рассматривают большую часть заявлений, в ближайшее время жители начнут получать выплаты.