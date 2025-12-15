В Орловской области отказались от салюта на Новый год

Запрет на торговлю пиротехническими изделиями будет действовать до конца январских праздников

ОРЕЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Орловской области отказались от проведения салютов на Новый год. В регионе также вступил в силу запрет на торговлю пиротехническими изделиями, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира во "ВКонтакте".

"С сегодняшнего дня действует запрет на торговлю пиротехническими изделиями. Салюта в этом году не будет по объективным причинам. Это может вызвать панику у жителей, а также злоумышленники под пиротехнику маскируют взрывные устройства. Прошу отнестись к этому с пониманием, запрет будет действовать до конца январских праздников", - сказал он.

Глава региона добавил, что работа по обеспечению безопасности в регионе совместно с силовым блоком будет продолжена. "Обсудили те меры, которые принимаются в этой сфере, основные задачи на следующий период", - отметил губернатор, комментируя прошедшее итоговое заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.