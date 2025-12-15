Международное движение русофилов: власти ЕС ждет второй "Нюрнберг"

В организации считают, что руководство Евросоюза может предстать перед международным трибуналом за препятствование миру

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Руководство Евросоюза в будущем может предстать перед международным трибуналом, аналогичным Нюрнбергскому процессу, за свою политику, направленную против мира и безопасности. Такое мнение высказал ТАСС председатель исполнительного бюро Международного движения русофилов Вальдемар Гердт.

Ранее ЕС ввел санкции против Международного движения русофилов. В Брюсселе утверждают, что оно "поддерживает тесные связи" с МИД России, а также якобы "несет ответственность за распространение дестабилизирующих нарративов".

"Это серьезная оценка нашей деятельности. Значит, мы не воздух молотим. Международное движение [русофилов] создавалось не "против" чего-то, а "за", за мир, - сказал собеседник агентства. - Мы говорим, что мир лучше войны, что любой народ имеет право на самовыражение, имеет право на существование, имеет право на безопасность и процветание, и российский народ в том числе. Если против этого вводятся санкции, тогда мы понимаем, что за люди стоят у власти. Когда-нибудь в Евросоюзе будет второй Нюрнбергский процесс, который определит место таких людей в истории человечества".

Как отметил политик, сторонники Международного движения русофилов считают, что "русская культура, русский и российский менталитет очень ценны для всего человечества как исторический пример мирного сосуществования 146 этносов, народностей, всех религий и конфессий мира". "Есть чему поучиться, есть о чем говорить. Поэтому было создано Международное движение русофилов", - пояснил Гердт.