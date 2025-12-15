Губернатор ЕАО возглавит подкомиссию Госсовета по сохранению исторической памяти

Подкомиссия будет отвечать фундаментальным духовно-нравственным вызовам современности, сообщила Мария Костюк

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк возглавит подкомиссию "О механизмах региональной политики по сохранению исторической памяти с учетом современных вызовов", которую создали в рамках Госсовета РФ по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности". Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодня мы создали еще одну важную подкомиссию, которую возглавила губернатор Еврейской автономной области Мария Федоровна Костюк, по сохранению исторической памяти. Сегодня делается огромная работа в регионах, чтобы увековечить память в том числе ребят, которые сегодня защищают Родину. Но часто не хватает просто понимания, как это сделать правильно. И вот комиссия в том числе будет собирать лучшие практики, которые есть в регионах, и подсказывать тем, кто инициативно хотел бы этим заниматься, как это сделать правильно, достойно, на высоком уровне, чтобы это доносило именно те смыслы, которые в этом закладываются, чтобы формировать гордость у молодого поколения за наших сегодняшних героев и за то, что они делают для страны", - сказал он.

В свою очередь, Костюк отметила, что подкомиссия будет отвечать фундаментальным духовно-нравственным вызовам современности, в частности, по формированию политики памяти о специальной военной операции. "Самое важное сегодня - создать понятные для всех нарративы, алгоритмы сохранения памяти, которые могут быть применимы в каждом регионе нашей страны. Для того, чтобы правильно излагать основу, предпосылки и ход событий СВО, участниками которой являются миллионы людей, как на фронте, так и в тылу. Правильно позиционировать и создавать истинный образ участника специальной военной операции - героя, который сохранил страну, <...> сделал все, чтобы Россия и дальше была великой", - добавила она.

По ее словам, в рамках своей работы подкомиссия проанализирует успешный опыт регионов и других общественно-политических институтов, выработает примеры успешных интерпретаций языком телевидения, музейных, издательских и иных проектов с учетом экспертных мнений по обозначенной теме.

Кроме того, Костюк сообщила, что ЕАО готова стать пилотной площадкой для апробации практик по сохранению исторической памяти. "Мы готовы сегодня быть и "пилотом", и экспериментальной площадкой по формированию стратегии сохранения политики памяти в контексте развития государственных нарративов на региональном уровне. Для нас, как никогда, важны и актуальны эти механизмы по сохранению исторической памяти с учетом современных вызовов", - отметила губернатор ЕАО.